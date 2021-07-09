Ritüel Ne Demek? Ritüel Nedir, Nasıl Yapılır?

Nar kırmak, evi tütsülemek, nazara karşı çeşitli uygulamalarda bulunmak, ateşten atlamak, özel günlerde belli renkleri giyinmek Anadolu'da yüzyıllardır varlığını koruyan ritüellerdendir. Dini ve kültürel kaynaklı olan ritüel kelimesi; dilek, şans, başarı ve aşk için de gerçekleştirilen birtakım eylemleri karşılar. Günümüzde oldukça yaygınlaşan bu durum; ritüel ne demek, günah mı gibi sorularla araştırılıyor. Bu konunun büyü ile arasındaki fark ve dindeki yeri merak edilenler arasında yer buluyor. İşte ritüel nedir, nasıl yapılır sorularının yanıtı ve bu konuyla ilgili merak edilenler.

RİTÜEL NE DEMEK?

Ritüel Latince ritus "töre, tören, merasim, ayin" sözcüğünden +al ekinin eklenmesi ile türetilmiştir. Ritualis haliyle "töreye uygun" anlamına gelen bu kelime, Fransızca'da rituel halini alır ve "törensel, tören ve merasimler bütünü" anlamlarını kazanır. Dilimize de bu haliyle Fransızca'dan geçmiş olan ritüel sözcüğü Türkçe karşılığı "belli kurallara göre gerçekleştirilen dini tören, gelenek, tekrarlanan olaylar" şeklindedir.

RİTÜEL YAPMAK NE DEMEK?

Ritüel kelimesi tarihte doğum, avcılık, dinsel törenler, av törenleri gibi düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplumsal olaylar için kullanılmıştır. Yapılan törenlerde veya kutlamalarda belli dualar okunur ya da sözler söylenir. Ritüeller pek çok toplumda dini ve kültürel alışkanlık olarak yer bulur. Günümüzde bolluk, bereket, kazanç artışı, sağlık, huzur ve ilişkiler için de çeşitli ritüeller yapılmaktadır.

RİTÜEL NASIL YAPILIR?

Ritüellerde su, gül yağı, günlük ya da buhur, değerli taşlar, renkler, çeşitli otlar, lavanta, sarı papatya, nane, sandal ağacı ve benzeri yüksek enerjili bitkiler kullanılır. Bu malzemelerin pozitif enerjisinin kullanıldığı eylemlerde ilk adım istemektir. Bu istek doğrultusunda gerekli pozitif enerji sağlanarak isteklerin karşılanacağına inanılır. Ayrıca negatif enerjiyi kovmak için de bu yöntemlere başvurulur.

RİTÜEL YAPMAK GÜNAH MI?

Ritüeller dine aykırı hareketler değildir. İslamiyet'te her şeyin hayırlısının dilenmesi, dilek ve dualar için sadece Allah'a el açılması kesin bir kaidedir. Ancak ritüellerde büyüde olduğu gibi metafizik varlıkların kullanılması söz konusu olmadığından, iyi dilek ve niyetlerle yapılan hareketler dine aykırılık göstermez. Bu nedenle dinimizde büyü günahtır ancak ritüeller günah kabul edilmez.

RİTÜEL VE BÜYÜ AYNI ŞEY Mİ?

Büyü ya da sihir, doğaüstü yöntemlerle, hüddam adı verilen doğaüstü varlıklarla gerçekleştirilen uygulamalardır. Ancak ritüellerde bu tarz varlıklar kullanılmaz. Yalnızca bazı maddelerin enerjilerinden faydalanılır. Ritüelde doğanın, maddelerin, malzemelerin enerji ve frekanslarından faydalanılır. Dolayısıyla ritüel ile büyü aynı şey değildir.