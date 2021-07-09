Riya Ne Demek? Riya Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Allah'ın rızasını kazanmak için yapılması gereken eylemleri dünyevi çıkarlar peşinde koşarak ziyan etmek şirk sayılır ve İslamiyet'te en büyük günahlardan kabul edilir. Riya olarak adlandırılan ve toplumda da en uygunsuz davranışlardan biri sayılan bu durum, son zamanlarda riyakâr ve riya ne demek sorularıyla inceleniyor. Riya kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir, dinde riyanın yeri nedir gibi soruların yanıtı haberimizde.

RİYA KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Riya kelimesi Arapça rey "görme yetisi" kelimesinden türemiştir. Riyakârlık "göründüğü gibi olmama, içinin ve dışının bir olmaması, ikiyüzlülük" anlamlarına gelir. İslamiyet başta olmak üzere tüm dinlerde yanlış kabul edilen bir davranıştır. Ayrıca sosyal hayata da aykırı kabul edilen riyakârlık toplum içinde hoş görülmeyen davranışlardan biridir.

DİNDE RİYA NE DEMEK?

Dinde riya kelimesi, sözlükteki anlamının yanı sıra "Allah için yapılması gereken ibadet ve amellerin kullara gösteriş olsun diye yapılması" şeklinde de karşılık bulur. Bu ifade, hem dünyevi anlamıyla hem de dini karşılığıyla Allah'ın sevmediği davranışlardan biridir ve haram kabul edilir. Dinde riya Allah'a şirk koşmak olarak da yer bulur. Zira riyakâr kimseler Allah'tan başkalarının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlâsı terk eder. İbadetlerini Allah için değil dünyevi maksatlarla, başkalarının beğenisi ve onayı için yapar.

AYET VE HADİSLERDE RİYA KAVRAMI

Kur'an-ı Kerim'de riya beş ayette yer almaktadır. Bu ayetlerin ikisinde ibadet niyeti taşımadan gösteriş için sadaka verenler, birinde şöhret kazanmak için savaşa katılanlar, diğer ikisinde ise gösteriş maksadıyla namaz kılanlar kınanmaktadır. Hz. Peygamber, "Ümmetim için gizli şirk ve şehvetten kaygı duyuyorum" demiş, "Sizden sonra da hâlâ şirk olacak mı?" sorusuna, "Evet, fakat güneşe, aya, taşa ve puta tapmak şeklinde olmayacak, insanlar ibadetlerini riya için yapacaklar" cevabını vermiştir (Müsned, IV, 124). Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın kıyamet gününde gösteriş için ibadet yapanlara "Ey riyakârlar! Dünyada amellerinizi gösteriş olsun diye kimin için yaptıysanız gidin onu arayın, bakalım bulabilecek misiniz?" şeklinde hitap edeceğini ve onları huzurundan kovacağını bildirmiştir.

RİYAKÂR NE DEMEK?

Riyakâr kelimesi riya içinde olan, ikiyüzlülüğü karakterinin bir parçası haline getiren kimseler için kullanılır. Riyakâr kişi, ihlas ve sıdk sahibi olmanın tam karşısında yer alır. Riyakâr kişiler, özü sözü bir olmayan, dışarıya olduğundan farklı görünen kimselerdir. Genelde kişiye ve ortama göre davranışları, söyledikleri ve karakterleri değişir. Bu nedenle böyle kimseler toplumda güvenilmez kişiler olarak nitelendirilir. İkiyüzlü kimselere mürâî de denilmektedir.