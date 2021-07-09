Salt Ne Demek? Salt Çoğunluk Ve Salt Okunur Nedir?

Dilimizde pek çok anlama sahip olan, farklı alanlarda terim anlamlarıyla ön plana çıkan salt kelimesi, salt ne demek, salt çoğunluk, düşünce ve salt okunur nedir gibi sorularla gündeme geliyor. Bilgisayar terimleri arasında yer bulan bu kelime, ayrıca bir matematik teriminde de karşımıza çıkar. Kullanım hacmi oldukça geniş olan bu kavramla ilgili merak edilenler haberimizde.

SALT NE DEMEK?

Salt birden fazla anlamı bulunan bir kelimedir. İlk anlamı "yalnız, sadece, tek, sırf" şeklinde iken aynı zamanda "içinde yabancı bir unsur bulunmayan" manasına gelir. Felsefe terimi olarak ise "tamamı aynı unsurdan oluşan, bütünü kendi öğesinden oluşan, arı" gibi anlamlara gelir.

SALT DÜŞÜNCE NE DEMEK?

Salt düşünce ifadesi, Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ilgili maddeye göre, içerisinde duyudan ve fikirden başka hiçbir şey bulunmayan, deneyden bağımsız olan anlamına gelir.

SALT ÇOĞUNLUK NEDİR?

Salt çoğunluk oylamalar için kullanılan bir ifadedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre oylamada oy veren sayısının yarısının bir fazlası salt çoğunluk olarak adlandırılır. Üye sayısı tek ise bunun yarısı söz konusu olamayacağından üye sayısının çift olduğu durumlarda salt çoğunluk durumu gündeme gelir. Oylamalarda yarıya yarıya oy kullanılması halinde eşitliği bozmak adına salt çoğunluk sağlanması gerekir.

SALT OKUNUR NEDİR?

Salt okunur ifadesi bilgisayarda İngilizce karşılığı olan "read only" haliyle de Türkçe şekliyle de karşımıza çıkmaktadır. Bu ifadenin anlamı, bilgisayar kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bilgisayar terimi olarak salt okunur bir dosya türü olarak karşımıza çıkar. Bu tür dosyalar yalnızca okunabilen, üzerinde değişiklik yapılamayan dosyalardır. Dolayısıyla bilgisayar için önemli klasörler, değiştirilmemesi gereken dosyalar salt okunur olarak hazırlanır. Aynı şey tablo ve metinler için de geçerlidir. Başkasıyla paylaşılan fakat düzenlenmesi istenmeyen dosyaların tamamı salt okunur şeklinde oluşturulur.

SALT DEĞER NE DEMEK?

Matematik terimi olan salt değer ifadesi, cebirsel bir sayının, işareti göz ardı edilerek ulaşılan değeri şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin; -2 ile 2 salt değerine göre yalnızca 2'dir.