Sosyopat Ne Demek? Sosyopat Nedir, Belirtileri Ve Özellikleri Nelerdir?

Sosyopati ya da antisosyal kişilik bozukluğu adı verilen rahatsızlık, son zamanlarda psikoloji terimlerini ve ruhsal hastalıkları araştıranların gündeminde yer alıyor. Pek çok film, dizi ve kitapta işlenen sosyopati belirtileri, sosyopatların kişilik özellikleri ve benzeri konular araştırılırken, pek çok kişi sosyopat ne demek sorusuna yanıt arıyor. İngilizce karşılığı "topluma uyum sağlayamama hastası" olan bu terimle ilgili olarak, sosyopat nedir, belirtileri ve özellikleri nelerdir sorusunun yanıtı haberimizde.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Antisosyal kişilik bozukluğu, diğer adıyla sosyopati olarak adlandırılır. Psikopati ile ilgisi olan bu psikolojik bozukluğa sahip kişiler sosyopat olarak adlandırılır. Sosyopatı psikopattan ayıran en önemli özellik semptom farklılığıdır. Sosyopati psikopatiye nazaran daha hafif seyreder. Antisosyal kişilik bozukluğu akıl hastalığı değil kişilik bozukluğudur.

SOSYOPAT NE DEMEK?

Sosyopati ya da antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilere halk arasında sosyopat adı verilir. Sosyopatların hayat öyküsüne bakıldığında, genellikle yaşamın ilk yıllarında şiddet, sevgisizlik, taciz gibi olayların varlığına rastlanır. Sosyopatlar genelde suça meyilli kişiliklerdir. Hayatlarının bir kısmında veya genelinde suç ve saldırganlık vakalarına rastlanmaktadır. Çocukluk döneminde akranlarına ya da hayvanlara şiddet gösterdiklerine sıkça rastlanır. Genelde 18 yaşına gelmeden sosyopati belirtileri kendini gösterir ve teşhis bu yaşa kadar tanımlanmış olur.

SOSYOPAT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sosyopatlar için aile, arkadaşlık, aşk gibi yakın ilişki gerektiren durumlar söz konusu olamaz. Empati, şefkat, merhamet gibi duyguların yokluğu bu kişilerin bu tip ilişkilerde yer almasını engeller. Kontrol edemedikleri bir öfkeye sahip olan sosyopatlar insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmaz. İç dünyalarına gömüldükleri için zihinsel becerileri gelişmiştir.

PSİKOPAT VE SOSYOPAT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Araştırmalar, psikopatinin doğuştan geldiğini, sosyopatinin ise sonradan edinildiğini ortaya koymaktadır. Psikopati kalıtımsal olarak ortaya çıkarken sosyopati travmalara ve yaşanmışlıklara bağlı olarak sonradan gelişir. Sosyopatlar psikopatlara göre daha stabil bir ruh haline sahiptir ve çoğunlukla dürtüsel hareketlerde bulunur.

SOSYOPATLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Egoistlik

Empati yoksunluğu

İlişki kuramama

Manipülasyon yeteneği

Üst düzey yalancılık

Espritüellik

Yüksek zeka

Vurdumduymazlık

Vicdan azabı ve pişmanlık duymama