Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021 sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyordu. 17 Mayıs tarihinde başlayan ve 13 Haziran'a kadar süren sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB 8 Temmuz tarihini işaret etmişti. MEB az önce yaptığı açıklama ile birlikte sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu noktada, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı araştırması hız kazandı. İşte E Devlet ve MEB ile 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Öğretmen adayları, Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden veya e-Devlet ekranı ile sonuçlarını öğrenebilir. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı;