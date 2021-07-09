Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için başvurular sürüyor. Adaylar, 2 Temmuz'da başlayan başvuru sürecine ilişkin YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak, başvuru için son tarih ne gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ağustos'ta düzenlenecek olan yılın ikinci YÖKDİL'i için adaylar 2021 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır gibi soruların da yanıtını merak ediyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde yapılacak olan sınav için ÖSYM tarafından belirtilen ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor.

2021 YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YÖKDİL sınav ücreti 2021 yılı için 145 TL olarak belirlendi. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak olan sınav için başvuru ücretleri 13 Temmuz'a kadar yatırılacak. YÖKDİL geç başvuruları 27 Temmuz'da alınacak olup geç başvuru sürecindeki sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.