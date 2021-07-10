Dama nasıl oynanır? Dama dizilişi ve kuralları

Pratik zeka ve beceri gerektiren dama, günümüzde hala popülerliğini sürdüren oyunlardan biridir. Tahta ve kemikten yapılan bir alan 64 kareye bölünerek, iki farklı renkte taşlar ile oynanmaktadır. Dama esnasında kullanılan sık terimlerden biri hamle ve kayımdır. Hamle, rakibin taşını ileri bir kareye taşıması olarak tanımlanır. Rakiplerin berabere kalması ise kayım olarak ifade edilir. Genellikle 8X8 bir çeşide sahip olmasının yanında 10X10 ve 12X12 olan türleri de bulunmaktadır. Peki, dama nasıl oynanır? İşte dama dizilişi ve kuralları ve dama oyunu hakkında tüm ayrıntılar…

DAMA NASIL OYNANIR?

İki kişi ile karşılıklı olarak oynanan dama, tahtasının kareleri 64 tanedir. Bu karelerin bir kısmı siyah bir kısmı beyaz olarak ikiye ayrılmaktadır. Siyah bir kişinin oyun alanı, beyaz ise diğer kişinin oyun alanını ifade etmektedir. Dama oyununda taşınız rakibinizin yönüne doğru ilerleyerek devam etmektedir. Rakibin taşı üzerinden atlayarak oyuncunun taşının esir alınması ile de oyuncuya öncelik hakkı doğar.

Oyuncunun kendi taşını karşı tarafın sahasındaki son kısma yöneltmesi halinde dama meydana gelir ve böylelikle oyun kazanılır. Oyundaki temel amaç, rakibin taşlarını alarak karşı tarafın sahasına girerek dama yapmaktır.

DAMA DİZİLİŞİ VE KURALLARI

Dama taşları ikişer sıralı olarak 16 siyah, 16 beyaz şeklinde dizilir. Dama dizilişi esnasında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise arkalarında birer kolon, aralarında ise 2 kolon boş bırakılması gerektiğidir. Yani dizim esnasında arka kısmın bütünü boş bırakılır. Ön sütunda da 2 sütun boş kalmalıdır. Bu planın amacı hamle yapmanın önünü açabilmektir. Oyunda ilk olarak taşlar dizilir ve daha sonra hamle yapma sırası gelir.

Dama oyun kuralları ise şu şekilde sıralanabilir;

Oyuncuların her ikisi de hem kendinin basmış olduğu hem de karşı tarafın vermiş olduğu taşların tümünü ilk hamlede almalıdır.

Her hamlede mutlaka taş alınmalıdır.

Ayrı ayrı olan taşları ile bazı yerlerden taş almak durumunda olsa dahi, ilk olarak en çok alınan kısımdaki taşlar toplanmalıdır.

Oyuncu yerinden kaldırmış olduğu taşı oynamak durumundadır.

Oyuncunun birkaç yöne taş atması söz konusu ise oyuncunun çoklu bölgeye doğru hamle yapma durumu mevcuttur.

DAMA SEKTİRİLMEZ NEDİR?

Oyuncu kaldırmış olduğu taşı mutlaka oynamak zorundadır. Rakip taşı devre dışı bırakma durumu söz konusu ise bu zorunludur ve başka hamle yapması söz konusu değildir. Dama taşı kesinlikle sektirilmez. Lakin oyuncunun birden fazla taşı devre dışı bırakma durumu varsa o hamle öncelikli sayılmaktadır.

DAMA TAKTİKLERİ

Dama oyununda kazanma şansını arttırmak için bazı taktikler bulunur. Bu taktikler oyunu daha eğlenceli bir hale getirmektedir. Dama oyununu esnasında keyif almak istiyorsanız şu taktikleri deneyebilirsiniz;