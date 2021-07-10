DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.



11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.