DGS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavı'na az bir zaman kala ise "DGS ne zaman ve saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınava katılım gösterecek olan adaylar için DGS ne zaman ve saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.