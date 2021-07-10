ÖSYM AİS DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli mi olmalı? 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı!

Önlisans mezunu vatandaşların eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı DGS bu hafta sonu gerçekleşiyor. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği sınavda adaylar Türkçe ve Matematik olmak üzere iki dersten sorumlu olacak. Sınava geri sayım başlarken giriş esnasında yanlarında bulunması gereken sınav giriş belgesi çıktıları da alınmaya başladı. Peki, DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR/BİTİYOR?
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
11 Temmuz tarihinde yapılacak DGS, saat 10:15'te başlayacak. ÖSYM'nin özellikle belirttiği bilgiye göre saat 10:00'dan sonra adaylar sınav merkezine alınmayacak. DGS sınav süresi 150 dakika sürecek. 10:15'te sınava başlayan adaylar 13:05'te sınavdan çıkabilecekler. DGS saat 13:05'te bitecek.
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.