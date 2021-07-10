ÖSYM AİS DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli mi olmalı? 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı!

Önlisans mezunu vatandaşların eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı DGS bu hafta sonu gerçekleşiyor. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği sınavda adaylar Türkçe ve Matematik olmak üzere iki dersten sorumlu olacak. Sınava geri sayım başlarken giriş esnasında yanlarında bulunması gereken sınav giriş belgesi çıktıları da alınmaya başladı. Peki, DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…