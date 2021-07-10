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Giriş Tarihi: 10.7.2021 22:25 Son Güncelleme: 10.7.2021 22:26

Dikey Geçiş DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM AİS DGS sınav süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Dikey Geçiş DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM AİS DGS sınav süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan sınavın bu yıl 11 Temmuz yani yarın düzenleneceği biliniyor. Bu noktada ise “2021 DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı’nda adaylar Türkçe Matematik olmak üzere iki dersten sorumlu olacak. Peki, DGS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…

DGS sınav giriş belgesi, süresi gibi birçok konu bugün milyonlarca adayın gündemindeki yerini aldı. Her sene iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınav yarın düzenlenirken öte yandan sonuçların 13 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. Öte yandan adaylar "2021 DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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Dikey Geçiş DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM AİS DGS sınav süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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