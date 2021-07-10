Gözler 2021 LGS tercih sonuçlarında! LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri açıklandı mı?

LİSE TERCİHLERİ İÇİN SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulunmuş ve merakla beklenen Lise tercih sonuç tarihini duyurmuştu. Öte yandan MEB takvimine göre sonuçlarla beraber liselerdeki nakil işlemleri için tarihler de belli oldu.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız."