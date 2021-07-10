LGS tercihleri için son tüyolar || Uzman isim SABAH'a anlattı! "Bu hataları sakın yapmayın!"





İLGİ ALANINI DİKKATE ALIN

5- Öğrencinin kişisel özelliklerini değerlendirmeden tercih yapmak: Sadece yüzdelik dilime odaklanmadan, çocuğun ilgi, yetenek ve geleceğe dair hayallerini de dikkate alarak tercih yapılmalıdır.

6- Yerel lise tercihlerini ağırlıklı olarak komşu ya da diğer kayıt alanlarından yapmak: Yerel yerleştirmede Kendi Kayıt Alanından tercih yapanlar avantajlıdır. Bu nedenle, 5 tercih hakkının tamamının Kendi Kayıt Alanındaki okullardan yapılması yerleşme ihtimalini arttıracaktır.

7- Uzman görüşü almadan tercih yapmak: Her konuda olduğu gibi, bilgi ve deneyim gerektiren bu konuda da rehber öğretmenlerden destek almak son derece önemlidir.