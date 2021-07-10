MEB e-Okul ile Lise nakil işlemleri 2021: LGS lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde LGS nakil işlemleri yer alıyor. 5 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri sonrasında kalan boş kontenjanlara öğrenciler yerleştirilecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvurusunu belirtilen tarih aralığında tamamlaması gerekiyor. Peki MEB e-Okul ile LGS lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte 2021 Lise nakil işlemleri ve tüm bilgiler
LGS kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla 1. Nakil dönemi başvuruları alınmaya başlayacak. LGS lise birinci nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacak. Nakil sonuçları 2 Ağustos 2021'de ilan edilecek.
e-devlet üzerinden okul nakil başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Okul nakil başvuruları, E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir üzerinden giriş yaparak E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmekte.
Sol menüden "Kamu Kurumları" seçeneğine tıklayın, sonra sağ taraftan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine, ardından da "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklayın.
Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir.
Nakil yapmak istediğiniz öğrenciyi seçin ve ardından "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklayın. Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğini seçtikten sonra nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine basın.
MEB nakil takvimi:
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.