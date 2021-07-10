Lise tercihlerinde bu hataları yapmayın

16 Temmuz'da sona erecek lise tercihleri devam ediyor. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir. Peki lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? Bahçeşehir Koleji
PDR Koordinatörü Sibel Durak bu hataları şöyle sıralarken doğru stratejinin de neler olması gerektiğini SABAH'a anlattı:
TERCİH ARALIĞINI GENİŞ TUTUN
1- Tercihte puanı kullanmak:
Puan değil Genel Yüzdelik Dilim kullanılmalıdır.
2- Puan yığılmalarını dikkate almamak:
Tercih listenizi oluştururken, aralığı geniş tutmakta fayda var. Yığılmaların olduğu puan aralığındaki öğrenciler daha dikkatli tercih yapmalıdır: Bu yıl da öğrenci sayısının en fazla olduğu puan aralığı 200-299 puan aralığıdır.
3- 10 tercih hakkını da yakın yüzdelik dilimdeki okullardan yapmak:
Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli bir şekilde oluşturulmalıdır.
ÖNCELİK SIRASI NASIL OLMALI
4- Bir okulu üstte yazmanın 'kazanma avantajı' sağlayacağını sanmak:
Yerleştirme işleminde puan üstünlüğü
esastır. Puan üstünlüğünün anlamı
şudur:
Ahmet'in puanı 400,1, Mehmet'in puanı ise 400. İkisi de A okuluna girmek istiyor. Ahmet A okulunu 5'inci tercihine, Mehmet ise 1'inci tercihine yazıyor.
A okuluna öncelikli yerleşecek olan Ahmet'tir. Yani, Mehmet 1'inci tercihine yazdı diye avantaj sağlamaz. Sonuçta puanı Ahmet'ten düşüktür. Puanları eşit olsaydı bile tercih sırasına değil, Okul Başarı Puanı
'na bakılmaktadır. O da eşit olursa sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına bakılır.
İLGİ ALANINI DİKKATE ALIN
5- Öğrencinin kişisel özelliklerini değerlendirmeden tercih yapmak:
Sadece
yüzdelik dilime odaklanmadan, çocuğun
ilgi, yetenek ve geleceğe dair hayallerini
de dikkate alarak tercih yapılmalıdır.
6- Yerel lise tercihlerini ağırlıklı olarak komşu ya da diğer kayıt alanlarından yapmak:
Yerel yerleştirmede Kendi Kayıt
Alanından tercih yapanlar avantajlıdır.
Bu nedenle, 5 tercih hakkının tamamının
Kendi Kayıt Alanındaki okullardan yapılması
yerleşme ihtimalini arttıracaktır.
7- Uzman görüşü almadan tercih yapmak:
Her konuda olduğu gibi, bilgi ve
deneyim gerektiren bu konuda da rehber
öğretmenlerden destek almak son derece
önemlidir.