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Giriş Tarihi: 10.7.2021 13:46 Son Güncelleme: 10.7.2021 13:46

Ohm kanunu nedir? Ohm yasası ile ilgili merak edilenler

Ohm kanunu nedir? Ohm yasası ile ilgili merak edilenler

Elektrik alanında temel bilgi düzeyine sahip olabilmek için direnç, akım ve gerilim gibi temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Elektrik bilgisinin temelinde yatan bu üç kavram çok önemlidir. Gerilim kavramı, farklı noktalar arasındaki potansiyel farka işaret eder. Akım kavramı, iletken bir maddenin içinden geçen serbest elektronların miktarını ifade eder. Direnç ise herhangi bir maddenin elektrik enerjisine karşı koyma potansiyeli anlamına gelir. Ohm kanunu, bu üç kavram arasındaki ilişkileri hesaplamak amacıyla kullanılan önemli bir formüldür. Ohm kanununu ortaya koyan kişi, Alman fizikçi Georg Ohm’dur. Ohm bu kanunu, 1827 yılında ortaya koymuştur. Ohm kanunu kısaca, gerilim = akım x direnç şeklinde formüle edilir. Gerilim, akım ve direnç kavramlarını kendi ölçüm birimleri ile ifade etmek gerekirse, ohm kanunu volt = amper x ohm şeklinde gösterilebilir. Ohm kanunu nedir? Ohm kanunu formülü...

Ohm yasası, elektrikteki temel kavramlar olan gerilim, direnç ve akım arasındaki ilişkileri hesaplamaya yarayan bir fizik kanunudur. Volt = amper x ohm şeklinde ifade edilen ohm kanunu, akım ve direncin çarpımının gerilime eşit olduğunu ifade eder. Ohm kanununa göre, herhangi bir elektrik devresinde, bir iletken madde üzerindeki iki nokta arasından geçen akım potansiyel fark ile doğru orantıya, iki nokta arasındaki direnç ile de ters orantıya sahiptir.

OHM NEYİN BİRİMİ?

Ohm kanunu, direnç, gerilim ve akım değerleri arasındaki ilişkileri hesaplamak için kullanılan temel bir yasadır. Bu yasa ile aralarındaki ilişkilerin incelendiği temel elektrik kavramlarından olan ohm, elektrik alanında direncin birimidir. Sembolü "Ω" şeklinde gösterilen ohm, direnç değerini simgeler.

OHM İŞARETİ

Ohm, elektrik alanında direncin birimidir. Ohm simgesi ise "Ω" sembolüdür. Ohm kanunu genellikle gerilim, akım ve direnç kavramlarının belirli şekillerle ifade edilmesi yoluyla formüle edilir. Buna göre gerilim V harfiyle, akım I harfiyle, direnç ise R harfiyle belirtilir. Bu kavramlar söz konusu harfler ile ifade edildiğinde Ohm kanunu, V = I x R şeklinde ortaya konur. Bu formül, "Ohm hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını da içinde barındırır. Buna göre ohm hesabı, ohm = volt / amper formülü ile yapılır.

OHM NASIL ÖLÇÜLÜR?

Elektrik ölçümlerinde ohm değerini yani direncin değerini ölçmek amacıyla, ohm-metre adı verilen alet kullanılır. Ohm-metreler kendi içinde düşük direnç değerlerini ölçmeye yarayan mikro-ohmmetreler ve yüksek direnç değerlerini ölçmek için kullanılan meg-ohmmetreler olarak ikiye ayrılır.

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Ohm kanunu nedir? Ohm yasası ile ilgili merak edilenler
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