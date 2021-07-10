Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren okulların açılış tarihi belli oldu. Okullar yeni dönemde Eylül ayında başlayacak. Hal böyle olunca; "MEB ile 2021-2022 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar Eylül ayının kaçında başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak? MEB ile okulların açılış tarihi ve bilgiler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.