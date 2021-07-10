DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman ve saat kaçta? ÖSYM DGS 2021 sınav giriş belgesi yerleri sorgulama

Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağladığı 2021 DGS sınav giriş belgesi sorgulamaları sınava günler kala yoğunlaştı. Bu hafta sonu düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınava girecekleri eğitim kurumlarını bu belgeyle öğrenmişti. Öte yandan sınava girişlerde adayların bu belgelerini yanlarında bulundurması zorunlu tutuluyor. Bu noktada "2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı…
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.