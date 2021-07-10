PTC Nedir, Ne İşe Yarar? PTC Nerelerde Kullanılır?

Yaygın olarak kullanılan bir termistör çeşidi olan PTC'nin açılımı Positive Temperature Coefficient şeklindedir. Türkçede Pozitif Sıcaklık Katsayısı anlamına gelir. Sıcaklığın değişimi ile birlikte direnç değeri değişikliğe uğrayan devre elemanları olan termistörlerin bir çeşidi olan PTC, direnç değeri sıcaklık düzeyi ile doğru orantılı olarak değişen bir devre elemanıdır. PTC türündeki termistörler, kullanıldıkları elektronik devrelerde, ısı düzeyini belirli bir sınırın altında tutmayı sağlamak veya ısı değerlerinin belirli bir aralık ile sınırlı kalmasını temin etmek amacıyla kullanılırlar. Bir başka devre elemanı olan rölelere paralel bağlanmak suretiyle PTC termistörler, rölenin gecikmeli çalışmasını da sağlayabilir.

PTC NE İŞE YARAR?

PTC türündeki termistörler, en yaygın olarak motorlarda koruma amacıyla kullanılır. PTC termistör, gerektiğinde motorun gücünü kesebilen kontrol sensörüne bağlanır. Sensör üzerindeki direnç, belirli bir sıcaklık düzeyine ulaşıldığında birdenbire artar. Bu durumda sensör bir şalter gibi çalışarak, kendisine bağlanan röleye enerji ulaşmasını sağlar. Röle ise bu durumda sistemi kapatmak için makine üzerinde bulunan kontrol devresinin çalışmasını sağlar. Böylece tüm bu sistem, motoru aşırı sıcaklıklara karşı zarar görmemesi amacıyla korur.

PTC NERELERDE KULLANILIR?

PTC türündeki termistör dirençler, çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: