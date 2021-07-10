Sözlü sınavların 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yapılmasının ardından 8 Temmuz tarihinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise öğretmen atama takvimi 2021 hakkında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Özellikle bu süreç içerisinde sözleşmeli öğretmen atama tercihleri merak ediliyor. Peki; sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için MEB tarihi açıkladı!