Sözlü sınavların 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yapılmasının ardından 8 Temmuz tarihinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise öğretmen atama takvimi 2021 hakkında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Özellikle bu süreç içerisinde sözleşmeli öğretmen atama tercihleri merak ediliyor. Peki; sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için MEB tarihi açıkladı!
ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Atama tercihler 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 8 Eylül 2021'de belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÜNCEL TAKVİM
Sözlü sınavların yapılması: 17 Mayıs - 13 Haziran
Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayanların başvuruları: 17 Mayıs - 25 Haziran
Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 8 Temmuz 2021
İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021
Atama tercihlerinin alınması: 1 - 6 Eylül 2021
Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2021