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Giriş Tarihi: 10.7.2021 07:19 Son Güncelleme: 10.7.2021 07:20

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? 2021 MEB ile Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? 2021 MEB ile Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri

8 Temmuz tarihinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte “Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?”, “Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor?” gibi soruların yanıtları hakkında sorgulamalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama takvimi 2021 ise belli oldu. Takvime göre; itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Buna göre; sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için MEB tarihi açıkladı.

Sözlü sınavların 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yapılmasının ardından 8 Temmuz tarihinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise öğretmen atama takvimi 2021 hakkında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Özellikle bu süreç içerisinde sözleşmeli öğretmen atama tercihleri merak ediliyor. Peki; sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için MEB tarihi açıkladı!

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Atama tercihler 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 8 Eylül 2021'de belli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÜNCEL TAKVİM

Sözlü sınavların yapılması: 17 Mayıs - 13 Haziran
Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayanların başvuruları: 17 Mayıs - 25 Haziran
Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 8 Temmuz 2021
İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021
Atama tercihlerinin alınması: 1 - 6 Eylül 2021
Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2021

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Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? 2021 MEB ile Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri
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