Streak Ne Demek? Streak Nedir, Snapchat Streak Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Snapchat kullanıcıların çeşitli efektler kullanarak fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı bir sosyal medya platformudur. Streak ne demek sorusu, bu uygulamada en çok merak edilenlerden biridir. Snapchat'te ortaya çıkan bu özellik zamanla diğer sosyal medya uygulamalarında da benzer amaçlar için kullanılır hale gelmiştir. Ancak bu kelimenin ne anlama geldiği hala pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu nedenle son zamanlarda streak nedir, Snapchat streak geri getirme nasıl yapılır gibi sorular merak ediliyor.

STREAK NE DEMEK?

İngilizce streak kelimesi dilimizde "iz, düzensiz çizgi, ışın, şimşek, belirti, acele etmek, hızlı gitmek, kısa süre, çizgi çizgi boyamak" gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Ancak Snapchat özelliği olarak dilimizde yer bulan streak bunların ötesinde anlamlara sahiptir.

STREAK SS NE DEMEK?

SS kısaltmasının açılımı "Snapchat Streak" şeklindedir. Uygulamada yer alan streak özelliğini ifade etmek üzere kullanılır.

SNAP STREAK NEDİR?

Snapchat streak uygulamanın en çok kullanılan özelliklerinden biridir. Snapchat kullanıcılarının birbirini kısa süre içinde karşılıklı takip etmesi ve etkileşimde bulunması olarak özetlenebilir. İki kullanıcı, 3 gün boyunca gönderi aralığı 24 saati geçmeyecek şekilde birbirine gönderimde bulunduğunda snapstreak gerçekleşmiş olur. Bu paylaşımlar fotoğraf ya da video olabileceği gibi emoji şeklinde de olabilir.

SNAPSTREAK EMOJİ ANLAMLARI

100: En zor elde edilen emojidir. 100 gün boyunca ardarda snap streak çizgisinde olduğunuzu göstermektedir

Kum saati: Kum saati, çok az kalmış streak durumunu belirtmektedir. Mevcut kazanımınızı sürdürmek için hemen bir snap atmanız gerektiği anlamına gelir.

Doğum Günü Pastası: Bugün arkadaşınızın doğum günü olduğu bilgisini vermek için kullanılmaktadır.

Alev: Arkadaşınızla sizin 3 gün ardarda streak yaptığınızı belirtmektedir.

ST NEYİN KISALTMASI?

ST streak kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır.

SNAPCHAT STREAK GERİ GETİRME NASIL YAPILIR?

Snapchat streak haklarının kaybedilmesi halinde streak geri getirme işlemi için Snapchat Destek sayfasına başvurmak gerekiyor. Burada "Snapstreaklerim kayboldu" ya da orijinal diliyle "My Snapstreaks disappeared" seçeneğine tıklamak ve istenen bilgileri doldurmak yeterli olacaktır.