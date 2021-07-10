Sudoku nasıl oynanır? Sudoku nasıl çözülür, mantığı nedir?

Sudoku, hem çocuklar hem de yetişkinler için en faydalı oyunlardan bir tanesidir. Kişiler düzenli olarak Sudoku oynayarak olaylara farklı pencereden bakma, problem çözme yeteneği ve yaratıcılık kazanma gibi birçok olumlu etki ile gelişim sağlayabilirler. Tüm zamanların en popüler bulmaca oyunları arasında yer alan Sudoku'nun genel mantığı 9×9'luk bir ızgarayı sayılar ile doldurmaktır.

SUDOKU NASIL OYNANIR?

Sudoku, sayıların mantıksak olarak yerleştirilmesi ile alakalıdır. Bir mantık oyunu olan Sudoku, bir hesaplama ya da özel bir matematik becerisi gerektirmez. Oyun esnasında gereken tek şey, beyin ve konsantrasyondur.

Sudoku bulmacaların çeşidi ve büyüklüğüne göre adlandırılmaktadır. Genellikle sık tercih edilenlerden biri 9×9 boyutlarına sahip olan klasik türüdür. Bu, 9 alandaki 9'ar karelik olan ve 81 kareden oluşmaktadır. Belirli kurallar çerçevesinde 1'den 9'a kadar olan rakamlar 81 kareye yerleştirilmelidir. Sudoku'da bazı rakamlar ise bulmaca üzerinde yerleştirilmiş olarak verilir.

SUDOKU MANTIĞI NEDİR?

Sudoku'da hedef 9'ar hücreden meydana gelen ve 9 eşit kereye bölünmüş bir alanda rakamları tekrar etmeden dizebilmek olmalıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri her sütun ve satırda 1'den 9'a kadar mevcut olan rakamları tek bir kerede dizebilmektir. Yine belirgin ve kalın çizgilerle ön plana çıkan kutucuklarda da 1'den 9'a kadar yer alan rakamları yalnızca bir kere kullanmak gerekir.

SUDOKU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sudoku oynamayı öğrenmek, yeni başlayanlar için biraz korkutucu olabilir. Eğer sizde yeni başlayanlardan biri iseniz, becerilerinizi geliştirmek için Sudoku oynamanın püf noktalarına buradan ulaşabilirsiniz: