Switch nedir, ne işe yarar? Switch nasıl çalışır?

Birden fazla bilgisayar arasında bağlantı sağlayan, bu bilgisayarlar arasında veri ve bilgi aktarımına imkân sağlayan aletlere switch, yani ağ anahtarı adı verilir. Birçok farklı çalışma alanında, bilgisayarlar arasında veri aktarımı ve haberleşme imkânı gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla switchler kullanılmaktadır. Switch kullanılarak yapılan bilgisayarlar arası bağlantılar sayesinde zamandan ve emekten tasarruf edilerek bilgisayarlar arasında veri aktarımı gerçekleştirilir.

Switch yani ağ anahtarı üzerinde birden fazla port bulunur ve bu portların her birine farklı cihazlar bağlanır. Switchlerin en önemli özelliklerinden biri, üzerinde bulunan her bir port için bant genişliğinin aynı değerde olmasıdır. Bu durumda, switch hangi hızda işlem yapma kapasitesine sahip ise, bu switch üzerinde bulunan portların her birine bağlanan bilgisayarların tamamı da veri aktarımı ve haberleşme sırasında aynı hızda işlem yaparlar. Switch üzerinden birbiri ile iletişim halinde bulunan bilgisayarların her birinin switch hız kapasitesinde işlem yapabilmesi, işlemlerin oldukça hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilmesine imkân sağlar.

SWİTCH NASIL ÇALIŞIR?

Switch, üzerinde bulunan birden fazla port üzerine bağlanan birden fazla bilgisayar arasında bağlantı kurmaya yarayan alettir. Switch hangi bant genişliğine ve hıza sahip ise, üzerine bağlanan bilgisayarların her biri de bu bant genişliğinde ve hızda işlem yapabilir. Switch üzerinde bulunan herhangi bir porta bağlı bulunan bilgisayar, diğer bir portta bağlı bulunan bilgisayar ile veri alışverişi yaptığı sırada, diğer portlarda bağlı bulunan bilgisayarlar bu işlemden etkilenmez. Her bir port birbirinden bağımsız şekilde, switch'in kapasitesi kadar hızla işlem yapar. Switch bu özelliğini, MAC adresi üzerinden işlem yapabilmesine borçludur. MAC adres tablosunda her bir hedef bilgisayarın mac adresi kayıtlıdır. Kaynak bilgisayardan, hedef bilgisayara doğru bir bağlantı veya işlem gerçekleştirilmek istendiğinde, bu işlemden switch üzerinde bağlı bulunan diğer bilgisayarlar kesinlikle etkilenmez.

SWİTCH NERELERDE KULLANILIR?

Switch, bilgisayarlar arasında bağlantı kurulmasını gerektiren birçok farklı alanda kullanılır: