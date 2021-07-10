Tag Ne Demek? İngilizce Tag Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Sosyal medyada bazı önemli konular hashtag adıyla gündeme getirilir. Ayrıca bazı konu başlıkları taglenerek paylaşımların daha çok etkileşim alması sağlanır. Bu nedenle sosyal medya kullanıcıları tag ifadesiyle sıkça karşılaşır. Bu bağlamda Twitter tag ne demek, hashtag ne demek soruları gündeme geliyor. İşte bu kelimelerin anlamına ilişkin merak edilenler.

TWİTTER TAG NE DEMEK?

Tag kelimesi İngilizce'de "etiket" anlamına gelen bir sözcüktür. Etiketler, içeriğin ya da konunun kolayca kategorize edilmesine yardımcı olur. Twitter'da tag ya da hashtag ise anahtar kelimeleri kullanarak konuların dizine eklenmesini sağlar. İnsanların araştırdıkları konulara kolayca ve kısa yoldan ulaşmasını sağlar.

TAG NE İŞE YARAR?

Twitter'da tag ya da hashtag, sosyal medya kullanıcılarının aradığı konuya daha hızlı ulaşması için kullanılmaktadır. Örneğin deprem konusunda atılan tweetlere ulaşmak isteyen biri, #deprem şeklinde arattığında bu şekilde etiketlenen paylaşımlara kolayca ulaşabilir. Paylaşımının bu aramalarda görünmesini isteyenler de aynı etiketi kullanarak tweet atabilir. Bir etiket çok fazla tweet aldığında TT (Trend Topics) adı verilen ve Türkçe'ye "Popüler Konular" olarak çevrilen kısımda çıkar. Bu durum hem haberleşmeyi hızlandırır hem de kullanıcıların etkileşim oranını arttırır.

OYUNDA TAG NE DEMEK?

Oyunlarda tag ifadesi ise kullanıcı adı ya da takma ad anlamına gelir. Daha çok çevrimiçi oyunlarda kullanıcıların birbirini tanıması için kullanılan bu ifade bazen harflerden bazen de yalnızca rakamlardan oluşabilir.

HASHTAG İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Bilgisayar dilinde "kare" ya da "diyez" işareti olarak da adlandırılan hashtag sembolü # şeklinde gösterilir. Hashtag ya da heştek işareti Alt Gr ve 3 tuşlarına aynı anda basarak elde edilir. Bunun alternatifi olarak Ctrl + Alt + 3 tuşlarını kullanarak da # sembolü elde edilebilir. Bu ifade hem F hem de Q klavyede aynı şekilde elde edilmektedir. Tag oluşturabilmek için # işaretinin yanına boşluk bırakmadan ve Türkçe karakter kullanmadan ilgili kelime ya da kelime grupları yazılmalıdır. Örneğin: #tagolusturma şeklinde yazıldığında işlem gerçekleşmiş olur.