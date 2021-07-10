Edebiyatta sözcüklerle olay ve durumları tablolaştırma olarak karşımıza çıkan tasvir sanatı, edebi sanatları ve yazılı anlatımla ilgili kaideleri araştıranların dikkatini çekiyor. Çeşitli söz ve anlam sanatlarından faydalanılan tasvirin pek çok türü de yer almaktadır. Hemen hemen tüm metinlerde karşılaşılan bu ifade, tasvir ne demek, tasvir etmek nedir gibi sorularla araştırılıyor. İşte bu kelimenin anlamı, eş anlamlısı ve örnek cümleleri.

TASVİR NE DEMEK?

Edebi eserlerde ve sanatta doğanın, nesnelerin ve kişilerin en belirleyici ve ayırıcı özellikleriyle anlatılması olarak ifade edilir. Betimleme, tarif etme gibi anlamlara da karşılık gelir. Ayrıca edebiyatta kelimelerle resim çizme sanatı olarak da tarif edilir. Tasvir için gerekli olan en önemli nokta iyi gözlem yeteneği ve kelimelerin doğru kullanımıdır.

TASVİR ETMEK NEDİR?

Tasvir kelimesi Arapça swr kökünden gelir ve "resimleme, suretini çıkarma" anlamına gelen bir sözcüktür. Tasvir etmek; olayı, olayın yaşandığı mekanları, kişileri ve nesneleri ince ayrıntılarıyla anlatma, kelimelerle resimleştirme işidir. Betimleme doğru şekilde yapıldığında okuyucu anlatılanı zihninde canlandırır, tasavvur eder.

TASVİR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Betimleme, tasarlama, tasavvur etme kelimeleri tasvirin eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Ancak tasarlama ve tasavvur, tasvir ile aynı kökten geldiği için kelimenin eş anlamlısının betimleme olarak gösterilmesi daha doğrudur.

BETİMLEME TÜRLERİ NELERDİR?

Betimleme açıklayıcı betimleme ve sanatsal betimleme olarak ikiye ayrılır. Açıklayıcı betimlemede gözle görülen anlatılır. İnsan tasvirinin iki türünden biri olan dış (fiziksel) betimleme de bu sınıfa dahildir. Varlıkların dış görünüşü, olayların yüzeysel yansıması, kişilerin dış görünüşleri anlatılır. Gözlem gücünden yararlanılır ancak içsel betimlemeye, kişisel yorumlara ve duygulara yer verilmez. Sanatsal betimleme ise daha çok içsel betimleme ile paraleldir. Dış görünüşten ziyade izlenim ve sezgiler ağır basar. Kişilerin ve varlıkların duyularda uyandırdığı hissiyat ön plandadır. Kişilerin karakter analizi, duyguları ve ruhsal durumları anlatılır.

TASVİR İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLE

Yapının duvarlarındaki mozaikler parıl parıl parlıyor.

Mehtap, küçük koyu pırıl pırıl aydınlatıyor.

Bu insan, nitelikli kitapları seçen, çoğunu okuyan zarif bir kitap tutkunu, Kitabevini orta yaşlı bilge bir beyefendi olan yeğeniyle birlikte yönetiyor.

Tellere vuran sağ eli, küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyordu.

Sırtında yırtık bir keten gömlek, bacağında at ahırı ve ezilmiş yeşil ot kokan bir pantolon vardı.

Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.