Tedarik Zinciri Ne Demek? Tedarik Zinciri Nedir?

Üretim ve lojistikle ilgili firmalar için son derece önemli bir yeri olan lojistik ağı ya da tedarik zinciri; hem şirketler arası hem de firma ve müşteri arası akışı sağlamaktadır. Bu akışın kusursuz hale getirilmesi için zinciri oluşturan tüm halkaların planlı ve sistemli işlemesi gerekir. Maliyeti küçük veya büyük fark etmeksizin tüm alışverişler bu zincir ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle tedarik zinciri ne demek, neyi kapsar gibi sorular ilgiyle araştırılıyor. Tedarik zinciri nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

TEDARİK ZİNCİRİ NE DEMEK?

Tedarik zinciri diğer adıyla lojistik ağı olarak anılır. Ürün ya da hizmetlerin tedarikçiden alıcıya doğru hareketlerini kapsar. Bu süreçteki örgüt, insan, teknoloji, faaliyet ve kaynak sistemlerinin bütününe tedarik zinciri adı verilir.

TEDARİK ZİNCİRİ NEYİ KAPSAR?

Tedarik zinciri ürünün tedarikçiden çıkışı ile başlayıp müşteriye ulaştığı ana kadarki süreci kapsar. Bu süreçteki insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını, kaynakları, ulaştırma ağını ve bunun gibi tüm faaliyetleri kapsar. Bu zincirin tüm halkaları birbirini düzenli şekilde izler. Ürünün satışı ve alıcının eline ulaşması ile son bulsa da, müşteri ilişkileri yönetimi de doğrudan bu zincirin işleyişini sağlamaktadır.

TEDARİK ZİNCİRİ YAPISI NEDİR?

Tedarik zinciri, ürünün ya da hizmetin tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler bütünüdür. Bu yapılar arasında tüm fonksiyonlar bütünleşmiş olmalıdır.

TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ NELERDİR?

Lojistik ağı ya da tedarik zinciri adı verilen bu süreç şu evrelerden oluşmaktadır:

Talep ve sipariş yönetimi: Alınan siparişlerin hızlı ve sorunsuz biçimde karşılanması için işletme faaliyetlerinin tamamının organize edilmesidir.

Satın alma: Üretim için gereken ürün ve malzemelerin eksiksiz biçimde, en iyi kalitede temin edilmesidir.

Planlama: İşletme faaliyetleri içinde tüm üretim sürecinin maliyet hesaplarıyla birlikte doğru biçimde planlanmasının yapılmasıdır.

Üretim: Tedarik Zinciri'nin işletme tarafındaki en önemli süreci üretimdir. Malzemelerin doğru teknik ekipmanla planlanan süre ve performansta, en az fireyle ürüne dönüştürülmesidir.

Stok (Envanter) yönetimi: Hazırlanan üretim planlarına uygun biçimde, gerekli tüm malzemelerinin stok seviyelerinin belirlenmesi ve verimli biçimde yönetimin sağlanmasıdır.

Depo yönetimi: Stokların yönetilmesi, üretimi tamamlanman ürünlerin depolanarak sevkiyata hazır halde tutulması, ayrıca bu süreçlerin planlanması ve maliyetinin çıkartılmasıdır.

Sevkiyat (Taşıma): Üretim süreci tamamlanan ve satışa hazır hale gelen ürünlerin depodan alınarak müşteriye ulaştırılması sürecinin yönetimidir.

TEDARİK ZİNCİRİ AMAÇLARI NELERDİR?

Bu zincirin; müşteri memnuniyetini arttırmak, siparişlerin kusursuz şekilde karşılanması için aksaklıkları önlemek, lojistik maliyetleri düşürmek, verimliliği arttırmak, teslimat performansını arttırmak gibi amaçları vardır.