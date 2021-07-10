Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı?
Giriş Tarihi: 10.7.2021 10:30

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren üniversitelerin açılma tarihi belli oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler gözlerini üniversitelerin açılış tarihine çevirdi. Lisans ve önlisans öğrencileri konuya yönelik resmi kurumlardan gelecek açıklamayı bekliyordu. Son açıklama YÖK’ten geldi ve üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi açıklandı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı?

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim başlıyor. Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler konuya yönelik resmi kurumlardan gelen açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA