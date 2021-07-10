Haziran ayında gerçekleştirilen YKS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları ile üniversite tercihinde bulunacak olan öğrenciler, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak olan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de 2021 ÖSYM takvimi ile belli oldu. Üç oturum şeklinde TYT, AYT ve YDT olarak düzenlenen üniversite sınavı sonuçları yapılacak değerlendirmeler sonucu belli olacak. Buna göre, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (TYT, AYT, YDT) İşte, YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi 2021...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2021 tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.