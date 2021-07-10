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Giriş Tarihi: 10.7.2021 09:02 Son Güncelleme: 10.7.2021 09:02

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar 2021? YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar 2021? YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL sınav başvuru ücreti 2021-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunda ÖSYM tarafından belirtildi. 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar 2021 gibi sorulara yanıt arıyor. Adayların yabancı dil yeterliklerini ölçen sınavla ilgili YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak sorusuna yanıt veren ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını da kılavuzda veriyor. YÖKDİL başvuru ekranı haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için başvurular sürüyor. Adaylar, 2 Temmuz'da başlayan başvuru sürecine ilişkin YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak, başvuru için son tarih ne gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ağustos'ta düzenlenecek olan yılın ikinci YÖKDİL'i için adaylar 2021 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır gibi soruların da yanıtını merak ediyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde yapılacak olan sınav için ÖSYM tarafından belirtilen ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor.

2021 YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YÖKDİL sınav ücreti 2021 yılı için 145 TL olarak belirlendi. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak olan sınav için başvuru ücretleri 13 Temmuz'a kadar yatırılacak. YÖKDİL geç başvuruları 27 Temmuz'da alınacak olup geç başvuru sürecindeki sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan sınav için başvurular 2 Temmuz'da başladı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaptıktan sonra "Güncel İşlemler" bölümünde yer alan 2021-YÖKDİL/2 seçeneğine ve ardından "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak başvuru işlemini gerçekleştirebilir. YÖKDİL başvuruları 12 Temmuz saat 23:59'a kadar devam edecek olup başvuru ücretleri 13 Temmuz'a kadar yatırılacaktır.

ÖSYM YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

YÖKDİL sınav ücreti 145,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
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YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar 2021? YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
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