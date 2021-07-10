Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için başvurular sürüyor. Adaylar, 2 Temmuz'da başlayan başvuru sürecine ilişkin YÖKDİL sınav ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılacak, başvuru için son tarih ne gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ağustos'ta düzenlenecek olan yılın ikinci YÖKDİL'i için adaylar 2021 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır gibi soruların da yanıtını merak ediyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde yapılacak olan sınav için ÖSYM tarafından belirtilen ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor.
2021 YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YÖKDİL sınav ücreti 2021 yılı için 145 TL olarak belirlendi. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak olan sınav için başvuru ücretleri 13 Temmuz'a kadar yatırılacak. YÖKDİL geç başvuruları 27 Temmuz'da alınacak olup geç başvuru sürecindeki sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan sınav için başvurular 2 Temmuz'da başladı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaptıktan sonra "Güncel İşlemler" bölümünde yer alan 2021-YÖKDİL/2 seçeneğine ve ardından "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak başvuru işlemini gerçekleştirebilir. YÖKDİL başvuruları 12 Temmuz saat 23:59'a kadar devam edecek olup başvuru ücretleri 13 Temmuz'a kadar yatırılacaktır.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
YÖKDİL sınav ücreti 145,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?