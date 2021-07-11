2021 DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2021 DGS soru kitapçığı tamamı!

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce adayın katıldığı sınav saat 10:15'te başlayacak, adaylar 10:00'dan sonra sınava alınmayacak. Sınav sonuçlarını hesaplamak isteyen adaylarla bir sonraki sınava hazırlananlar şimdiden 2021 DGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır diye araştırıyor. DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. 2021 DGS soru kitapçığı tamamı sınav bittiğinde sabah.com.tr'de!
DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
ÖSYM sınav sorularının yayımlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavlarda, aynı gün içinde ya da sınavdan bir gün sonra soru ve cevaplar yayınlanıyor. Buna binaen, 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı ekranının bugün ya da yarın yayımlanması bekleniyor.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
Dikey Geçiş Sınavı saat 10:15'te başlayacak ve adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre tanınacak.
DGS'DE KAÇ SORU ÇIKIYOR?
DGS'de adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplam 120 soru yöneltiliyor. Bir bölümü kazanmak için adayların bu 120 soru üzerinden yaklaşık 130 puan alması gerekiyor. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür)