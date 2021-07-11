2021 DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2021 DGS soru kitapçığı tamamı!

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce adayın katıldığı sınav saat 10:15'te başlayacak, adaylar 10:00'dan sonra sınava alınmayacak. Sınav sonuçlarını hesaplamak isteyen adaylarla bir sonraki sınava hazırlananlar şimdiden 2021 DGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır diye araştırıyor. DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. 2021 DGS soru kitapçığı tamamı sınav bittiğinde sabah.com.tr'de!

DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

ÖSYM sınav sorularının yayımlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavlarda, aynı gün içinde ya da sınavdan bir gün sonra soru ve cevaplar yayınlanıyor. Buna binaen, 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı ekranının bugün ya da yarın yayımlanması bekleniyor.