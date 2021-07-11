Bu yıl DGS’ye kaç kişi girdi, 2021 DGS'ye kaç kişi başvurdu? Geçen yıl 2020 DGS ile kaç kişi yerleşti?

DGS'de adayların bir lisans programına yerleşmesi için, yükseköğretim programlarının kontenjan koşulları ve puan aralıkları göz önünde bulunduruluyor. Bu sebeple birbiriyle yarışan adaylar, sınava girenlerden kaçının bir yükseköğretim programına yerleştiğini, sınava kaç kişinin girdiğini merak ediyor. Bu yıl DGS'ye kaç kişi girdi, 2021 DGS kaç kişi başvurdu, geçen yıl 2020 DGS ile kaç kişi yerleşti gibi sorular bu bağlamda araştırılıyor.

DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile birbiriyle yarışıyor. Bu yıl DGS'ye 389 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Ancak sınava katılan adayların sayısı ve DGS'yle ilgili sayısal veriler sınavın ardından açıklanacak.