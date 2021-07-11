Bu yıl DGS’ye kaç kişi girdi, 2021 DGS'ye kaç kişi başvurdu? Geçen yıl 2020 DGS ile kaç kişi yerleşti?

DGS'de adayların bir lisans programına yerleşmesi için, yükseköğretim programlarının kontenjan koşulları ve puan aralıkları göz önünde bulunduruluyor. Bu sebeple birbiriyle yarışan adaylar, sınava girenlerden kaçının bir yükseköğretim programına yerleştiğini, sınava kaç kişinin girdiğini merak ediyor. Bu yıl DGS'ye kaç kişi girdi, 2021 DGS kaç kişi başvurdu, geçen yıl 2020 DGS ile kaç kişi yerleşti gibi sorular bu bağlamda araştırılıyor.
DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile birbiriyle yarışıyor. Bu yıl DGS'ye 389 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Ancak sınava katılan adayların sayısı ve DGS'yle ilgili sayısal veriler sınavın ardından açıklanacak.
2020 DGS'YE KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu. 60'ı sözel, 60'ı sayısal toplam 120 sorudan oluşan 2020 DGS'de doğru cevap sayısı ortalaması sözel testinde 24,29; sayısal testinde ise 13,31 olarak hesaplandı.
2020 DGS KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?
Geçtiğimiz yıl adayların yüzde 26,7'si bir lisans programına yerleştirildi. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 352 bin 151 adayın 94 bin 24'ü yani yüzde 26,7'si DGS'de hedeflediği başarıya ulaştı. Lisans programlarına yerleşen adayların 68 bin 127'si, yani yüzde 72,5'i AÖF lisans programlarına, 25 bin 897'si yani yüzde 27,5'i de AÖF dışı lisans programlarına yerleşti.