DGS 2021 taban puanları, tavan puanları ve DGS kontenjanları: DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı?

Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, DGS sınavıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sınav puanını kullanmak ve tercih yapmak isteyen adaylar, DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı diye merak ediyor. Sınav ve tercih sürecine ilişkin bilgileri ÖSYM DGS kılavuzu ile haberimizde derledik. İşte DGS 2021 taban puanları, tavan puanları ve DGS kontenjanları.
DGS SINAVINDAN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
DGS'de tercih yapabilmek için en az 130 puan almak gerekiyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı; Matematik neti, Türkçe neti, taban puan ve ÖBP ile hesaplanır.
DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.
DGS TERCİHLERİNDE HER BÖLÜM YAZILIR MI?
DGS tercihleri yalnızca mezun olunan bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenen bölümlere yapılmaktadır. Söz konusu bölümler ÖSYM'nin DGS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar 30 adet tercih hakkıyla kendilerine açılan bölümleri tercih edebilir.