ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? 2021 Dikey Geçiş DGS sınav süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

DGS sınav giriş belgesi, süresi gibi birçok konu bugün milyonlarca adayın gündemindeki yerini aldı. Her sene iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınav yarın düzenlenirken öte yandan sonuçların 13 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. Öte yandan adaylar "2021 DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.