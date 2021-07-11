DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika sürecek?

Bugün yüzbinlerce önlisans mezunu aday, üniversite öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak adına DGS sınavına giriş yapacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacağı bildirilirken, kişilerin DGS sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiği bildirildi. Peki, DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama ve tüm detaylar…
DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği sınav saatler 10.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar için heyecan dorukta. Peki, DGS sınavı kaç dakika sürecek?
İşte detaylar;
2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.