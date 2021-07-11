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Giriş Tarihi: 11.7.2021 09:35

DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika sürecek?

DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika sürecek?

DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek soruları yüzbinlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün gerçekleştirilen DGS sınavı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde başlayacak. Önlisans programlarından mezun olarak üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'na bu yıl girecek kişiler için yayınlanan duyuruda DGS sınav giriş belgesi ve sınav başlangıç saatine dikkat çekildi. Bu noktada DGS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları merak konusu oluyor. Peki, DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile 11 Temmuz DGS sınavı süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Bugün yüzbinlerce önlisans mezunu aday, üniversite öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak adına DGS sınavına giriş yapacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacağı bildirilirken, kişilerin DGS sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiği bildirildi. Peki, DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama ve tüm detaylar…

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği sınav saatler 10.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar için heyecan dorukta. Peki, DGS sınavı kaç dakika sürecek?

İşte detaylar;

2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika sürecek?
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