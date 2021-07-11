Dikey Geçiş Sınavı'na katılım gösterecek olan öğrenciler şimdiden DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Erken açıklanma ihtimaline karşılık internet üzerinden DGS sonuçları ile ilgili araştırmalar sürerken ÖSYM'den açıklama geldi. 11 Temmuz'da sınava girecek adaylar sınav sonuçlarını 1 ay sonra öğrenebilecek. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS sonuçları açıklanma tarihi belli mi, sorgulama nasıl yapılır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlandığı 2021 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 13 Ağustos açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.