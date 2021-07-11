Lisans sınavı için hazırlanan memur adayları KPSS sınav yerleri hakkında araştırmalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavlarına girecek olan adaylar, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman ve nereden yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak diye merak eden adaylar, açıklandıktan sonra sınav yeri değiştirilebilir mi diye de araştırıyor. İşte KPSS 2021 hakkında merak edilen detaylar.
2021 KPSS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimine göre 2021-KPSS A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS 2021 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sınav yerleri ile sınav giriş belgesi sınavdan 10 gün önce yayınlanmaktadır. KPSS sınav giriş belgesi de sınavdan 10 gün önce, yani Temmuz ayının son haftası yayımlanacak. Giriş belgeleri yayınlandığında giriş belgesi ekranı haberimizde yer alacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN YAYINLANACAK?
KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayınlanacak. Sınav başvurusunu gerçekleştirirken kullandıkları şifre ile sisteme giriş yapan adaylar, giriş belgesi ekranına buradan ulaşabilecek.
KPSS SINAV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
KPSS sınav merkezi için başvuruda bulunan adaylar, kendilerine tanımlanan sınav yerini ulaşım ve benzeri sebeplerle değiştirmek istediklerinde ÖSYM'ye başvurabilmektedir. Eğer gireceğiniz ÖSYM sınavı için sınav merkezi tercihinde bulunduysanız, değişiklik yapmak için ilgili sınavın başvuru kılavuzunda bulabileceğiniz genel amaçlı dilekçe ile ÖSYM'ye müracaat edebilirsiniz