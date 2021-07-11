Lisans sınavı için hazırlanan memur adayları KPSS sınav yerleri hakkında araştırmalara başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavlarına girecek olan adaylar, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman ve nereden yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak diye merak eden adaylar, açıklandıktan sonra sınav yeri değiştirilebilir mi diye de araştırıyor. İşte KPSS 2021 hakkında merak edilen detaylar.

2021 KPSS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimine göre 2021-KPSS A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta gerçekleşecek.