KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak?

Tercih ve barınma için KYK yurt başvurusu maratonu, YKS sonuçlarının sona ermesiyle başladı. KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında yapılacak soruları, üniversite adayı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. KYK takvimine göre, 2021 KYK kredi, burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak, devlet yurdu başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2021 üniversite tercihleri öncesi KYK devlet yurdu başvuruları hakkında merak edilen bilgiler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.