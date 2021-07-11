ÖSYM ile DGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün başlıyor. 11 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler dikey geçiş için puanlarının uygun olup olmadığını merak ediyor. DGS soruları ve cevap anahtarı, sınav puanı hakkında öğrencilerin fikir sahibi olmasını sağlıyor. ÖSYM takvimine göre, DGS sınav soruları ve cevapları ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte, 2021 Dikey Geçiş DGS sınavı ile ilgili merak edilenler ve DGS soruları ve cevaplaının yayınlanacağı tarih...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayınlandığı 2021 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 13 Ağustos açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.
DGS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
DGS sınav soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarihe ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından duyurulduğu anda haberimizde olacak.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.