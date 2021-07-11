DGS için geri sayım sona erdi. 2021 Diket Geçiş Sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, DGS sınavı ne zaman, son giriş saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Her yıl belirli dönemlerde, iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav bugün düzenlenecek. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav bilgilerine göre, DGS kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…