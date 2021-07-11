DGS için geri sayım sona erdi. 2021 Diket Geçiş Sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, DGS sınavı ne zaman, son giriş saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Her yıl belirli dönemlerde, iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav bugün düzenlenecek. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav bilgilerine göre, DGS kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.