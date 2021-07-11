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Giriş Tarihi: 11.7.2021 09:08 Son Güncelleme: 11.7.2021 09:10

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 11 Temmuz ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 11 Temmuz ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

Ön lisans okuyan adayların, eğitimlerini 4 yıllık eğitime tamamlamak için girdiği DGS için geri sayım bugün sona erdi. Bugün gerçekleştirilecek sınav öncesi DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan sınavın bu yıl 11 Temmuz yani yarın düzenleneceği biliniyor. Bu noktada ise “2021 DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı’nda adaylar Türkçe Matematik olmak üzere iki dersten sorumlu olacak. ÖSYM'nin paylaştığı kılavuza göre, DGS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek, kaç dakika sürecek? Haberimizde, ÖSYM ile sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve detaylar yer alıyor...

DGS için geri sayım sona erdi. 2021 Diket Geçiş Sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, DGS sınavı ne zaman, son giriş saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Her yıl belirli dönemlerde, iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav bugün düzenlenecek. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav bilgilerine göre, DGS kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

2021 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 11 Temmuz ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?
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