Sınava girenlerden DGS soru yorumları: DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS’ye girenlerin yorumları

Dikey Geçiş Sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavdaki soruların zorluk durumu sonraki sınavlara hazırlananlar tarafından merak ediliyor. Adaylar sosyal medyada soru analizleri ile soruların doğru cevapları hakkında tartışırken, henüz mezun olmamış DGS adayları da DGS'ye girenlerin yorumları ile sınava dair bilgi ediniyor. İşte, sınava girenlerden DGS soru yorumları ile DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı sorularının yanıtı!

DGS SORULARI ZOR MU KOLAY MI?

DGS ile lisans mezunu olmak isteyen adaylar bugün ülke genelindeki 89 sınav merkezine ter döktü. 81 il ve Lefkoşa'da sınava giren adaylar, 60 sözel 60 sayısal olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuldu. 150 dakika süren sınavın ardından adaylar sosyal medyada DGS hakkında yorumlaşmaya ve soruları analiz etmeye başladı. İşte sınava girenlerin DGS yorumları.