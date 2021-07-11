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Haberler Eğitim Haberleri Sınava girenlerden DGS soru yorumları: DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS’ye girenlerin yorumları
Giriş Tarihi: 11.7.2021 12:01

Sınava girenlerden DGS soru yorumları: DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS’ye girenlerin yorumları

Sınava girenlerden DGS soru yorumları: DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS’ye girenlerin yorumları

ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’na katılan yüz binlerce aday sınavın ardından soluğu sosyal medyada aldı. Sosyal medyada pek çok DGS adayı sınavı yorumlarken, gelecek yılki sınava hazırlanan adaylar, sınava girenlerden DGS yorumları ve tavsiyeleri alarak fikir sahibi oluyor. DGS nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı diye merak ediliyor. İşte DGS’ye girenlerin yorumları.

Dikey Geçiş Sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavdaki soruların zorluk durumu sonraki sınavlara hazırlananlar tarafından merak ediliyor. Adaylar sosyal medyada soru analizleri ile soruların doğru cevapları hakkında tartışırken, henüz mezun olmamış DGS adayları da DGS'ye girenlerin yorumları ile sınava dair bilgi ediniyor. İşte, sınava girenlerden DGS soru yorumları ile DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı sorularının yanıtı!

DGS SORULARI ZOR MU KOLAY MI?

DGS ile lisans mezunu olmak isteyen adaylar bugün ülke genelindeki 89 sınav merkezine ter döktü. 81 il ve Lefkoşa'da sınava giren adaylar, 60 sözel 60 sayısal olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuldu. 150 dakika süren sınavın ardından adaylar sosyal medyada DGS hakkında yorumlaşmaya ve soruları analiz etmeye başladı. İşte sınava girenlerin DGS yorumları.

2021 DGS YORUMLARI

Sınav bittiğinde DGS'ye ilişkin yorumlar haberimize eklenecek.

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Sınava girenlerden DGS soru yorumları: DGS nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS’ye girenlerin yorumları
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