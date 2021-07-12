Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı dün gerçekleştirildi. Yüz binlerce adayın katıldığı sınav saat 10:15'te başladı, adaylar 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav sonuçlarını hesaplamak isteyen adaylarla bir sonraki sınava hazırlananlar şimdiden 2021 DGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır diye araştırıyor. DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. 2021 DGS soru kitapçığı tamamı ÖSYM tarafından yayımlandığında sabah.com.tr'de paylaşılacak.

DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

ÖSYM sınav sorularının yayımlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavlarda, aynı gün içinde ya da sınavdan bir gün sonra soru ve cevaplar yayınlanıyor. Buna binaen, 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı ekranının bugün ya da yarın yayımlanması bekleniyor.