Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim lisesi sınav sonuç ekranı

AÖL sonuçları, geçtiğimiz haftalarda sınava giren açık lise öğrencileri tarafından açık lise sınav sonuçları açıklandı mı sorusuyla inceleniyor. 2021 AÖL 3. Dönem sınav sonuçları 3 Temmuz'da başlayıp 7 Temmuz'da tamamlanmıştı. Sınava giren açık lise öğrencileri, dönemi başarıyla bitirip bitirmediklerini öğrenmek için AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Milli eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav sonucu tarihi hakkında yapacağı açıklamalar takip ediliyor. İşte açık öğretim lisesi sınav sonuç ekranı ve sorgulama linki.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak online ortamda gerçekleştirildi. 7 Temmuz'da son bulan sınavların sonucuna ilişkin MEB'den bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlerde sınav sonuçları en geç iki hafta içinde açıklanmıştı. Buradan hareketle açık lise 3. Dönem sınav sonuç ekranı için erişimin en geç Temmuz ayının son haftasına kadar açılacağı tahmin ediliyor.