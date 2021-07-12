Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, DGS sınavıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sınav puanını kullanmak ve tercih yapmak isteyen adaylar, DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı diye merak ediyor. Sınav ve tercih sürecine ilişkin bilgileri ÖSYM DGS kılavuzu ile haberimizde derledik. İşte DGS 2021 taban puanları, tavan puanları ve DGS kontenjanları.

DGS SINAVINDAN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS'de tercih yapabilmek için en az 130 puan almak gerekiyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı; Matematik neti, Türkçe neti, taban puan ve ÖBP ile hesaplanır.