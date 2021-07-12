ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yüzbinlerce aday eğitimlerini lisans düzeyine taşıyor. 389 binin üzerinde adayın başvuru yaptığı sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu yıl 11 Temmuz günü düzenlendiği bilinirken ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sonuçlar sorgulanabilecek. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den DGS sonuçları tarihi…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlandığı 2021 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 13 Ağustos açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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