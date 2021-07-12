ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yüzbinlerce aday eğitimlerini lisans düzeyine taşıyor. 389 binin üzerinde adayın başvuru yaptığı sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu yıl 11 Temmuz günü düzenlendiği bilinirken ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sonuçlar sorgulanabilecek. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den DGS sonuçları tarihi…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlandığı 2021 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 13 Ağustos açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.

DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

ÖSYM sınav sorularının yayımlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavlarda, aynı gün içinde ya da sınavdan bir gün sonra soru ve cevaplar yayınlanıyor. Buna binaen, 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı ekranının bugün ya da yarın yayımlanması bekleniyor.