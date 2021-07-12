4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür)