Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar DGS sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. İki senelik ön lisans mezunu adaylar eğitimlerini lisans düzeyine taşımak üzere bu sınava 11 Temmuz tarihinde katılım sağlamıştı. Hal böyleyken bugün sabah saatlerinden itibaren "2021 DGS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 DGS sınavı soruları cevapları ve kitapçığa ilişkin detaylar…
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTTİ?
Dikey Geçiş Sınavı saat 10:15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre tanındı.
DGS'DE KAÇ SORU ÇIKIYOR?
DGS'de adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplam 120 soru yöneltiliyor. Bir bölümü kazanmak için adayların bu 120 soru üzerinden yaklaşık 130 puan alması gerekiyor. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür)