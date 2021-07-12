Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2021 DGS sorularıyla cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:07 Son Güncelleme: 12.7.2021 11:07

DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2021 DGS sorularıyla cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2021 DGS sorularıyla cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı DGS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Türkçe Matematik olmak üzere iki dersten sorumlu olan adaylar önlisans diplomalarını lisans programına tamamlamak amacıyla sınavlara katılım sağlayacak. Hal böyleyken bugün sabah saatlerinden itibaren adaylar “2021 DGS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genel olarak kısa zaman içerisinde sınava ilişkin kitapçığı erişime açıyor. Peki, DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar DGS sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. İki senelik ön lisans mezunu adaylar eğitimlerini lisans düzeyine taşımak üzere bu sınava 11 Temmuz tarihinde katılım sağlamıştı. Hal böyleyken bugün sabah saatlerinden itibaren "2021 DGS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 DGS sınavı soruları cevapları ve kitapçığa ilişkin detaylar…

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTTİ?

Dikey Geçiş Sınavı saat 10:15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre tanındı.

DGS'DE KAÇ SORU ÇIKIYOR?

DGS'de adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplam 120 soru yöneltiliyor. Bir bölümü kazanmak için adayların bu 120 soru üzerinden yaklaşık 130 puan alması gerekiyor. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür)

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2021 DGS sorularıyla cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA