LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri - yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB LGS tercih sonuçları 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise yerleştirme sonuçları hakkında LGS tercihleri - yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusuna açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden gerçekleştirilen tercih işlemlerini tamamlayan adaylar LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ederken, Bakan Selçuk konuyla ilgili tarih verdi. İşte 2021 MEB LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi, tercih robotu ve sonuç sorgulama ekranı!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. Sınıf mezunu liseli adayı gençler 5 Temmuz'da lise tercih işlemlerine başladı. Tercih sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Temmuz saat 17:00'ye kadar süreceği duyuruldu.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların 16 Temmuz'a kadar alınacağını duyuran Bakan Selçuk lise yerleştirme sonuçları için 26 Temmuz'u işaret etti. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre lise tercih sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.
LİSE TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?
Tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden görüntülenecek. Adaylar 26 Temmuz'da erişime açılacak olan sonuç ekranından lise yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.
LGS TERCİH ROBOTU MEB
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için geliştirdiği LGS tercih robotu 16 Temmuz'a kadar erişime açık olacak. Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.
LİSE TERCİH EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ