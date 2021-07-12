LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri - yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB LGS tercih sonuçları 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise yerleştirme sonuçları hakkında LGS tercihleri - yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusuna açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden gerçekleştirilen tercih işlemlerini tamamlayan adaylar LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ederken, Bakan Selçuk konuyla ilgili tarih verdi. İşte 2021 MEB LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi, tercih robotu ve sonuç sorgulama ekranı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. Sınıf mezunu liseli adayı gençler 5 Temmuz'da lise tercih işlemlerine başladı. Tercih sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Temmuz saat 17:00'ye kadar süreceği duyuruldu.