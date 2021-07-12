Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar DGS sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. İki senelik ön lisans mezunu adaylar eğitimlerini lisans düzeyine taşımak üzere bu sınava 11 Temmuz tarihinde katılım sağlamıştı. Hal böyleyken bugün sabah saatlerinden itibaren "2021 DGS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 DGS sınavı soruları cevapları ve kitapçığa ilişkin detaylar…
DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTTİ?
Dikey Geçiş Sınavı saat 10:15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre tanındı.
DGS'DE KAÇ SORU ÇIKIYOR?
DGS'de adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplam 120 soru yöneltiliyor. Bir bölümü kazanmak için adayların bu 120 soru üzerinden yaklaşık 130 puan alması gerekiyor. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür)