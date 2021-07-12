DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTTİ?

Dikey Geçiş Sınavı saat 10:15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre tanındı.

DGS'DE KAÇ SORU ÇIKIYOR?

DGS'de adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplam 120 soru yöneltiliyor. Bir bölümü kazanmak için adayların bu 120 soru üzerinden yaklaşık 130 puan alması gerekiyor. ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.