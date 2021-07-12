ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınava 2 buçuk milyondan fazla katılım olurken, adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. YKS sonuçları ile ilgili açıklama ise ÖSYM'den geldi. ÖSYM yaptığı açıklamayla, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?