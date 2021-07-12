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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:34

ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. İyi bir üniversite öğrenim görme amacıyla sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin açıklama ise ÖSYM’den geldi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınava 2 buçuk milyondan fazla katılım olurken, adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. YKS sonuçları ile ilgili açıklama ise ÖSYM'den geldi. ÖSYM yaptığı açıklamayla, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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