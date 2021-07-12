Tedarik Etmek Ne Demek? Tedarik Etmek Nedir?

İnternetten sipariş ettiği bir ürünün eline ulaşmasını bekleyen pek çok kişi, bu süreçte tedarik ve temin kelimeleriyle karşılaşmaktadır. Bu kelimelerin anlamı tedarik etmek ne demek, temin etmek ile tedarik etmek arasındaki fark nedir sorularına yanıt arıyor. Bu kelimelerin anlamı ve kullanıldığı alanlar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte tedarik etmek ile ilgili merak edilenler.

TEDARİK ETMEK NE DEMEK?

Tedarik etmek, üretim sürecinden geçen bir ürünün sağlanması anlamına gelir. Arapça kökenli olan tedarik sözcüğü, "tadaruk" kökünden gelmektedir ve bu kök "araştırıp bulma, derinlemesine inceleme" anlamlarına gelir. Bu kapsamda tedarik kelimesi "sağlama, elde etme" anlamlarında kullanılır. Bunların yanı sıra "hazırlık yapma, hazırlama" anlamlarına da gelir.

TEDARİK EDİLİYOR NE DEMEK?

Sipariş edilen bir ürünün hangi aşamada olduğunu takip ederken karşımıza çıkan "tedarik ediliyor" ifadesi pek çok kişi tarafından inceleniyor. Bir ürünün bu aşamada olması, ürünün satıcı tarafından hazırlandığı anlamına gelir. Satıcı ürün için stoklarını kontrol eder, uygun renk, kalıp ve beden kontrollerini gerçekleştirdikten sonra ürünü kargoya verir. Depoda olmayan ürünler için üretim yapan birim ya da firma ile iletişime geçerek ürünü sağlar. Bu süreç tedarik süreci olarak adlandırılır ve alıcıya "ürününüz tedarik ediliyor" şeklinde izah edilir.

TEMİN ETMEK İLE TEDARİK ETMEK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Temin etmek ve tedarik etmek birbiriyle karıştırılan ve birbiri yerine kullanılan ifadelerdir. Ancak bu iki ifade birbirine yakın anlamlar taşıyan fakat ayrım noktaları olan ifadelerdir. Bu ayrım noktası şöyledir; tedarik etmek ihtiyaç duyulan şeyleri bulup getirmek anlamına gelirken temin etmek ise olanı sunmak anlamında kullanılır. Tedarik etme işi temin etmeye giden yoldaki hazırlık sürecini, temin etmek ise olayın gerçekleşmesini ifade eder.