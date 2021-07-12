Manevi anlamda olgunlaşma ve maddi benlikten sıyrılarak kemale erme anlamına gelen tekamül sözcüğü, manevi dünyasını geliştirmek ve ruhsal olgunluğa erişmek isteyenler tarafından inceleniyor. Bununla birlikte, kelimenin tam aksi istikamette olan ve evrim olarak karşımıza çıkan anlamı da araştırılıyor. Bu bağlamda dinde tekamül ne demek, tekamül etmek nedir gibi sorular gündeme geliyor. Kelimenin detaylı analizi haberimizde.

TEKAMÜL NE DEMEK?

Arapça kml kökünden gelen kamala kelimesi "tam ve olgun olma, mükemmelleşme" anlamına gelir. Bu sözcükten türeyen takamul kelimesi ise "olgunlaşma, kusursuzluğa erişme" manasına karşılık gelmektedir. Kâmil olma, kemâle erme ve benzeri ifadelerle aynı kökten gelen bu sözcük dilimizde de olgunlaşma, olgunluğa erişme, tamamlanma anlamlarına gelir. Özellikle dinde ve tasavvufta büyük yer tutan tekamül kelimesi, evrim, gelişme ve olgunlaşma manalarıyla kullanılmaktadır.

TEKAMÜL SÜRECİ NEDİR?

Biyolojik bağlamda evrim anlamında kullanılan tekamül kelimesi, manevi konularda bu anlamda değil ruhsal olgunlaşma anlamında kullanılır. Biyolojik anlamda tekamül süreci oluşum, varoluş, gelişim süreçlerinden oluşmaktadır. Canlıların evrimleşerek mükemmel hale eriştiğini savunan bu felsefi görüş, dindeki anlamına aykırı bir anlamla değerlendirilir.

DİNDE TEKAMÜL NE DEMEK?

Dinde ve tasavvufta tekamül, benliğinden sıyrılarak Allah'a yaklaşma, maddi olan her şeyden uzaklaşarak maneviyatı güçlendirme anlamlarına gelir. Tasavvufta ruhun tekamülü ancak dünyevi ihtiraslardan sıyrılarak gerçekleşir. Manevi dünyanın kapıları aralanınca kişi kamil insan seviyesine erişmiş olur. Tekamül için kişinin kendini tanıması, benliğinden sıyrılması ve ruhsal anlamda gelişim göstermesi gerekmektedir. Tasavvufta tekamül, ruhun var olan "öz"e geri dönüş sürecini ifade eder.

TEKAMÜL ETMEK NE DEMEK?

Tekamül etmek olgunlaşmak, gelişmek manalarına gelmektedir. Bu kişinin kendini ruhsal ve mental anlamda geliştirmesi ve deneyimlerinden ders çıkararak daha olgun biri haline gelmesi şeklinde yorumlanır. Kemâle erme olarak da ifade edilen bu durum, kişinin günlük dertlerden ve dünyevi hırslardan sıyrılıp manevi anlamda güç kazanması olarak özetlenebilir.